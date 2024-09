Meteo Cagliari, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Settembre

Previsioni Meteo Cagliari prossimi giorni 16 Settembre, 17 Settembre, 18 Settembre:

Nei prossimi giorni a Cagliari sono previste variazioni significative delle condizioni meteorologiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giorno.

Lunedì, 16 Settembre

Durante la notte e le prime ore del mattino avremo cieli poco nuvolosi o sereni con temperature intorno ai 16-17°C e umidità tra l’80% e l’85%. Il vento soffierà da nord con una velocità di 6-14 km/h. Durante la giornata, ci aspettiamo un aumento delle nuvole, con cielo coperto a partire dalle 10:00. Le temperature massime saranno intorno ai 24°C, con un calo progressivo nel pomeriggio. Il vento si intensificherà provenendo da ovest-nordovest con una velocità di 15-19 km/h. L’umidità diminuirà al 40-46% nel primo pomeriggio, ma risalirà leggermente verso sera.

Martedì, 17 Settembre

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature intorno ai 15-17°C e umidità tra l’83% e l’87%. Durante la mattina, ci aspettiamo un aumento delle nubi, con cielo coperto a partire dalle 10:00. Le temperature massime saranno intorno ai 24-25°C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra 12 e 13 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi si diraderanno e il vento cambierà direzione provenendo da sud-est con intensità tra 6 e 13 km/h. L’umidità aumenterà fino al 80% verso sera.

Mercoledì, 18 Settembre

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 16-18°C e umidità tra l’86% e il 92%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 2-4 km/h. Durante la giornata, ci aspettiamo un progressivo diradamento delle nubi, con cielo parzialmente nuvoloso a partire dalle 12:00. Le temperature massime saranno intorno ai 22-23°C nel primo pomeriggio. Il vento cambierà direzione provenendo da sud-est con intensità tra 10 e 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 58-60% durante il pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche con un aumento delle nubi e delle temperature massime, accompagnate da un vento variabile e un’umidità in aumento verso la sera. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni locali e prendere le necessarie precauzioni in base alle condizioni meteorologiche previste.