Meteo Genova, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Settembre

Meteo Genova prossimi giorni 16 Settembre, 17 Settembre, 18 Settembre: maltempo in arrivo con piogge diffuse

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di un maltempo che porterà piogge diffuse e copertura nuvolosa. È importante essere informati sulle previsioni per poter pianificare al meglio le attività quotidiane e adattarsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 16-17°C e un’umidità del 50-60%. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di precipitazioni. Le temperature massime durante il pomeriggio saranno intorno ai 24-25°C con un aumento dell’umidità. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 10 e 18 km/h.

Martedì, 17 Settembre 2024

Il martedì sarà caratterizzato da un cielo coperto e piogge diffuse per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 18-20°C, con un’umidità che aumenterà fino al 60-65%. Durante le prime ore del mattino, il vento soffierà da nord-est con una velocità di 10-11 km/h, ma nel corso della giornata cambierà direzione, provenendo da nord-nordovest con intensità tra 7 e 15 km/h.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da piogge persistenti e copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno intorno ai 17-19°C, con un’umidità che raggiungerà valori del 60-70%. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra 10 e 14 km/h. Si raccomanda di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prendere le precauzioni necessarie per affrontare le piogge diffuse previste per tutta la giornata.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Genova. È importante rimanere informati sulle previsioni e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere durante il maltempo previsto.