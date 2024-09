Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Settembre

Meteo dell’Aquila per Lunedì, 16 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 10°C e umidità al 89%. Nel corso della mattinata il cielo sarà coperto e si avranno precipitazioni, con temperature che saliranno fino ai 16°C. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno coperte con piogge leggere e temperature stabili intorno ai 16°C. La situazione si confermerà anche in serata con cielo coperto e temperature che si manterranno intorno ai 12°C.

Le previsioni indicano venti leggeri provenienti da diverse direzioni, con velocità comprese tra 1 e 6 km/h. L’umidità si attesterà tra il 61% e l’88% durante la giornata.

Meteo dell’Aquila per Martedì, 17 Settembre 2024:

Anche martedì il cielo sarà prevalentemente coperto con leggere precipitazioni, in particolare nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, con temperature comprese tra 8°C e 16°C. Nel primo pomeriggio sono previste piogge più consistenti, con temperatura che si manterrà attorno ai 15°C. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con piogge leggere e temperature intorno ai 13-14°C.

I venti saranno deboli nelle prime ore del giorno, mentre nel corso della giornata aumenteranno di intensità con velocità fino a 13 km/h. L’umidità si manterrà tra il 61% e l’88%.

Meteo dell’Aquila per Mercoledì, 18 Settembre 2024:

Mercoledì il cielo si presenterà nuovamente coperto con piogge prevalentemente nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, con temperature comprese tra 9°C e 17.6°C. Nel corso della giornata sono previste nubi sparse e leggere precipitazioni, con temperature che si manterranno intorno ai 16°C. In serata il cielo si schiarirà, con temperature in calo fino ai 7-8°C.

I venti saranno variabili, con intensità compresa tra 0 e 9 km/h. L’umidità si manterrà tra il 59% e il 93% durante la giornata.

Con queste previsioni dettagliate, è possibile prepararsi adeguatamente per affrontare al meglio la settimana dal punto di vista meteorologico. Sia per chi deve organizzare attività all’aperto, sia per chi deve pianificare spostamenti, avere informazioni precise sulle condizioni meteo è fondamentale.