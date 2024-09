Meteo Palermo, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Settembre

Meteo Palermo prossimi giorni 16 Settembre, 17 Settembre, 18 Settembre: condizioni variabili con copertura nuvolosa e venti moderati.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo mostrano un quadro variegato con una combinazione di condizioni climatiche. Lunedì 16 Settembre, si prevede una giornata con cielo poco nuvoloso al mattino, che diventerà via via più coperto nel corso della giornata, con la comparsa di nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno in una fascia piacevole, con valori che oscilleranno tra i 19.9°C e i 25.8°C. I venti soffieranno a velocità moderate, con direzione variabile tra Sud e Nord-Est, mentre l’umidità si manterrà intorno al 68% al mattino per poi aumentare fino al 79% nel tardo pomeriggio.

Martedì 17 Settembre, il cielo a Palermo sarà prevalentemente coperto durante le prime ore del giorno, con la presenza di nubi sparse e copertura nuvolosa. Nel corso della giornata, il cielo si libererà gradualmente, passando da una copertura nuvolosa a nubi sparse e, infine, a sereno. Le temperature si manterranno stabili tra i 19.8°C e i 25.7°C, mentre i venti soffieranno con moderata intensità da Sud-Ovest a Ovest-Sud-Ovest. L’umidità oscillerà tra il 50% e il 74%, mantenendosi su livelli accettabili.

Mercoledì 18 Settembre, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse solo nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno stabili, con valori compresi tra i 18.7°C e i 25.7°C. I venti soffieranno da Sud-Ovest con moderata intensità, mentre l’umidità sarà più elevata al mattino, intorno al 78%, per poi diminuire nel corso della giornata fino al 81% nelle ore serali.