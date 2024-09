Meteo Perugia, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Settembre

Meteo Perugia prossimi giorni 16 Settembre, 17 Settembre, 18 Settembre: Piogge persistenti e copertura nuvolosa

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia prevedono un clima instabile con piogge persistenti e una copertura nuvolosa. Prendiamo in considerazione i dettagli delle previsioni per ogni giornata.

Lunedì, 16 Settembre 2024

Durante la mattina e il pomeriggio, ci saranno nubi sparse con temperature comprese tra 11.8°C e 21.6°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, ci aspettiamo precipitazioni, con una probabilità di pioggia che aumenta gradualmente fino a raggiungere il 69% di umidità. Il vento soffierà a velocità moderata, con una direzione prevalente da Nord-Nordest. La temperatura massima sarà di 21.6°C, mentre la minima si attesterà sui 10.9°C. L’umidità si manterrà costantemente alta, variando tra il 39% e l’86%.

Martedì, 17 Settembre 2024

La giornata sarà caratterizzata da pioggia persistente, con un’umidità costantemente alta. Le temperature oscilleranno tra 12.3°C e 14.8°C. Il vento soffierà da Nord-Nordest con intensità variabile, raggiungendo punte fino a 18 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante durante l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà tra il 71% e il 90%.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Le piogge persistenti caratterizzeranno l’intera giornata, con una leggera diminuzione dell’umidità nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra 13.3°C e 16.3°C, mentre il vento soffierà da Nord-Nordest con intensità variabile. La copertura nuvolosa rimarrà quasi totale, con un’umidità che si manterrà costantemente alta, variando tra il 79% e il 92%.

È importante prestare attenzione a queste previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi alle condizioni climatiche avverse previste per i prossimi giorni.