Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 16 a Mercoledì 18 Settembre

Meteo Potenza prossimi giorni 16 Settembre, 17 Settembre, 18 Settembre: coperto con possibili precipitazioni e nebbia.

Le previsioni meteo per Potenza indicano un cielo in prevalenza coperto nei prossimi giorni, con possibilità di precipitazioni e nebbia. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Lunedì, 16 Settembre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 10°C, con un’umidità del 81%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 15.6°C intorno alle 10:00. Il vento soffierà dai quadranti settentrionali con intensità variabile tra i 3 e gli 7 km/h. Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 15-16°C. Nel tardo pomeriggio e serata ci sarà un aumento dell’umidità e la presenza di nubi sparse. Il vento sarà prevalentemente da est-sudest con una velocità media di 2-3 km/h.

Martedì, 17 Settembre 2024

Anche martedì il cielo sarà prevalentemente coperto. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da temperature intorno ai 9-10°C e un’umidità elevata, con possibili piogge leggere intorno alle 10:00 con temperature di 16°C. Nel corso della giornata il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 15-17°C. Nel pomeriggio e in serata è prevista una diminuzione dell’umidità e la presenza di nubi sparse, con venti da est-sudest con intensità variabile tra i 5 e i 9 km/h.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì la nebbia potrebbe essere un fattore da considerare, specialmente nelle prime ore del giorno, con temperature intorno ai 10°C. Durante la mattinata il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino ad arrivare a 20°C intorno alle 13:00. Nel pomeriggio è prevista la presenza di nubi sparse e la possibilità di precipitazioni, con temperature intorno ai 18°C e venti da ovest-sudovest con intensità variabile tra i 6 e i 12 km/h. In serata è prevista la formazione di nebbia, con temperature in diminuzione e venti deboli da ovest-sudovest.

Prendendo in considerazione queste previsioni, è consigliabile essere preparati per un clima variabile e portare con sé abbigliamento adeguato in caso di pioggia e temperature più basse. Si consiglia inoltre prudenza nella guida, specialmente in caso di formazione di nebbia. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti.