Intenso terremoto in Romania, avvertito anche nei paesi vicini. VIDEO della scossa in diretta TV.

Un terremoto di magnitudo 5.4 (dati INGV) ha scosso la Romania nel pomeriggio di oggi, 16 settembre, alle ore 16:40. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Gura Teghii, a nord di Bucarest, in una zona montuosa della regione. La scossa, seppur non devastante in termini di magnitudo, è stata chiaramente avvertita anche in Paesi vicini come Bulgaria, Moldavia e Ucraina, grazie alla profondità dell’ipocentro, stimata oltre i 130 km. Questa caratteristica ha consentito un’ampia diffusione delle vibrazioni sismiche, seppur con un’intensità ridotta nei pressi dell’epicentro.

La notevole profondità del terremoto ha fatto sì che il sisma fosse percepito su un’area estesa, ma l’energia rilasciata in superficie è stata meno intensa di quanto ci si potrebbe aspettare solitamente da una scossa di tale magnitudo. Nonostante ciò, molte persone nei Paesi coinvolti hanno riferito di aver avvertito nitidamente la terra tremare.

In Moldavia, il terremoto ha sorpreso la presidente Maia Sandu durante un’intervista televisiva, un momento immortalato da un video diffuso dal giornalista Dario D’Angelo. Nel filmato, Sandu mantiene la calma, rimanendo seduta di fronte alla giornalista mentre lo studio trema visibilmente intorno a loro. L’episodio ha rapidamente catturato l’attenzione sui social media, dimostrando la prontezza e la professionalità della presidente in una situazione di emergenza imprevista.

Al momento non sono stati segnalati danni significativi o vittime, ma le autorità locali sono in allerta per monitorare eventuali conseguenze nei territori coinvolti.