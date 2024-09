Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 17 a Giovedì 19 Settembre

Meteo CAGLIARI prossimi giorni 17 Settembre, 18 Settembre, 19 Settembre: Variazioni del tempo con prevalenza di nuvole e temperature stabili.

Le previsioni meteo per Cagliari indicano variazioni del tempo nei prossimi giorni, con prevalenza di nuvole e temperature stabili. Vediamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Martedì, 17 Settembre 2024

Durante la giornata di Martedì a Cagliari si prevede un cielo coperto con temperature comprese tra i 15.3°C e i 25.9°C. Nella prima parte della giornata, si osserverà un cielo coperto con un’umidità del 85% e una velocità media del vento di 6 km/h proveniente da direzione NW. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà con un picco di umidità del 85% e una velocità media del vento di 20 km/h proveniente da direzione S.

Le temperature si manterranno costanti, con una lieve diminuzione nel tardo pomeriggio. La direzione del vento rimarrà prevalente da NW durante la giornata, mentre l’umidità si manterrà tra il 57% e l’88%. Non sono previste precipitazioni.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì, il cielo a Cagliari sarà nuvoloso con temperature comprese tra i 17.2°C e i 24.3°C. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con un’umidità tra l’80% e l’88% e una leggera brezza proveniente da direzione N-NE. Durante il giorno, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso con un’umidità compresa tra il 52% e il 69% e una leggera brezza da direzione S.

Le temperature rimarranno stabili nel corso della giornata. Si prevede una direzione del vento variabile tra N e S, con velocità comprese tra 0 km/h e 14 km/h. Non ci saranno precipitazioni, ma l’umidità si manterrà costantemente elevata.

Giovedì, 19 Settembre 2024

Giovedì, il cielo a Cagliari sarà prevalentemente coperto con temperature comprese tra i 15.8°C e i 25.4°C. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con un’umidità tra il 76% e l’86% e una leggera brezza proveniente da direzione N-NW. Durante il giorno, il cielo sarà coperto con un’umidità compresa tra il 37% e il 86% e una leggera brezza da direzione SE.

Le temperature si manterranno stabili durante la giornata con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. La direzione del vento varierà tra NW e SE, con velocità comprese tra 0 km/h e 17 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità si manterrà costantemente elevata.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari indicano una variabilità delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con cielo prevalentemente coperto e temperature stabili. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del vento e dell’umidità per pianificare al meglio le attività all’aperto.