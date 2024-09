Meteo Campobasso, previsioni da Martedì 17 a Giovedì 19 Settembre

Meteo per Martedì, 17 Settembre 2024:

Il martedì a Campobasso sarà caratterizzato da un inizio nebbioso con temperature intorno ai 10-11°C e un’umidità quasi al 100%. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà coperto con una leggera diminuzione dell’umidità e un aumento delle temperature fino a raggiungere i 16-17°C. Nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con piogge e temporali, accompagnate da una diminuzione delle temperature a 14-15°C e un’umidità che oscillerà intorno all’80-90%. Nel tardo pomeriggio e in serata, il tempo rimarrà instabile con piogge e temporali, temperature intorno ai 14°C e un’umidità elevata. Il vento soffierà da est e nord-est con intensità tra i 5 e i 10 km/h.

Meteo per Mercoledì, 18 Settembre 2024:

La giornata di mercoledì si aprirà con nebbia, temperature intorno ai 11-13°C e un’umidità elevata. Durante la mattinata, la nebbia si diraderà progressivamente, lasciando spazio a un cielo sereno, temperature in aumento fino a 20-21°C e un’umidità che diminuirà gradualmente. Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente con la comparsa di nubi sparse, temperature che si manterranno intorno ai 20°C e un’umidità moderata. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature in calo fino a 11-12°C e un’umidità che aumenterà leggermente. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità variabile tra i 2 e i 13 km/h.

Meteo per Giovedì, 19 Settembre 2024:

Giovedì sarà caratterizzato da un inizio con cielo coperto, temperature intorno ai 10-11°C e un’umidità moderata. Durante la mattinata, il cielo si manterrà coperto con la comparsa di nubi sparse, temperature in aumento fino a 18-19°C e un’umidità che diminuirà gradualmente. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, temperature intorno ai 20°C e un’umidità moderata. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature in calo fino a 13-14°C e un’umidità che aumenterà leggermente. Il vento soffierà da sud con intensità variabile tra i 4 e i 7 km/h.