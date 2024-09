Meteo L’Aquila, previsioni da Martedì 17 a Giovedì 19 Settembre

Meteo AQUILA prossimi giorni 17 Settembre, 18 Settembre, 19 Settembre: precipitazioni e copertura nuvolosa

Le previsioni meteo per i prossimi giorni nell’Aquila indicano una variazione delle condizioni atmosferiche con precipitazioni e copertura nuvolosa. Analizziamo nel dettaglio il meteo per ciascun giorno.

Martedì, 17 Settembre, 2024

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà coperto con umidità superiore al 90%. A partire dalle prime ore del mattino, si verificheranno precipitazioni, che diventeranno più intense verso le 9:00 con un aumento della velocità del vento verso Sud-Est. Le piogge continueranno per gran parte della mattinata e poi si attenueranno gradualmente nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con venti moderati che soffieranno prevalentemente da direzione Sud-Est.

Mercoledì, 18 Settembre, 2024

La giornata di mercoledì inizierà con un cielo nuvoloso, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%. Durante la mattinata e buona parte del pomeriggio, il tempo sarà coperto con una tendenza a schiarite nel tardo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 20°C, con venti deboli che soffieranno principalmente da ovest e sud-ovest. Nel tardo pomeriggio, verso le 17:00, sono previste precipitazioni che si protrarranno per alcune ore.

Giovedì, 19 Settembre, 2024

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da copertura nuvolosa costante, con umidità che si manterrà intorno al 90% per gran parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 17-18°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente. I venti saranno deboli, con prevalenza da direzione Nord-Est. Nel tardo pomeriggio sono attese nubi sparse, con una leggera diminuzione dell’umidità e delle precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un’instabilità atmosferica con precipitazioni e copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di pianificare le attività all’aperto in base a queste previsioni. Restate aggiornati sulle informazioni meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.