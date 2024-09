Meteo Messina, previsioni da Martedì 17 a Giovedì 19 Settembre

Martedì, 17 Settembre 2024

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre 2024 a Messina indicano una giornata caratterizzata da variabilità del cielo. La mattina sarà prevalentemente nuvoloso con possibilità di precipitazioni leggere. Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto con possibilità di piogge moderate. La sera sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si aggireranno intorno ai 24 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 53% e l’87%. Il vento soffierà principalmente da sud-sudovest con velocità tra i 2 e i 11 km/h.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì 18 Settembre 2024, a Messina, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alla giornata precedente. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature intorno ai 20 gradi e umidità che si aggirerà intorno al 80%. Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso con un aumento delle nubi sparse. Le temperature si assesteranno sui 25 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 55% e il 78%. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità tra i 5 e i 9 km/h.

Giovedì, 19 Settembre 2024

Giovedì 19 Settembre 2024 a Messina, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con possibilità di piogge moderate, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 25-23 gradi, con un’umidità che raggiungerà picchi del 94%. Il vento soffierà da sud con una velocità tra i 5 e i 18 km/h. Si consiglia di prestare attenzione a possibili temporali e piogge intense.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è importante essere preparati per affrontare le variazioni del tempo nei prossimi giorni, soprattutto giovedì, quando sono previste precipitazioni significative. Restate aggiornati sulle ultime previsioni per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto e guidare in sicurezza.