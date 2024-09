Meteo Milano, previsioni da Martedì 17 a Giovedì 19 Settembre

Milano

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano sono di estremo interesse per chiunque si trovi nella città o abbia programmi in loco. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteo previste per ogni giorno.

Martedì, 17 Settembre 2024

Martedì a Milano si prospetta una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa per gran parte del tempo. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con un’umidità intorno al 78% e temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà costante con temperature in aumento fino a raggiungere i 19.1°C intorno alle 12:00. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, mantenendo comunque condizioni di cielo coperto. La sera si prevede un graduale aumento dell’umidità, con temperature in calo e la presenza di nubi sparse.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una velocità media che varierà tra i 2 e i 9 km/h, con direzione prevalente da est a sud-est. L’umidità sarà costante intorno al 78% durante le ore notturne.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì il cielo a Milano sarà nuovamente coperto, con un aumento dell’umidità e temperature che si manterranno intorno ai 14°C durante la notte. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà costante con un’umidità intorno al 85% e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 17.8°C intorno alle 10:00. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà prevalente, con la presenza di piogge a partire dal tardo pomeriggio.

Il vento soffierà prevalentemente da nord, con velocità che varieranno tra i 3 e i 14 km/h. L’umidità aumenterà costantemente, raggiungendo valori superiori all’80% durante le ore notturne.

Giovedì, 19 Settembre 2024

Giovedì le condizioni meteo a Milano si presenteranno instabili, con piogge previste per gran parte della giornata. Durante le prime ore del giorno, si prevede la presenza di piogge con un’umidità intorno al 91% e temperature che si manterranno intorno ai 13°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, le piogge continueranno, con un’umidità costante e temperature in lieve aumento fino a toccare i 20.1°C intorno alle 12:00. Nel tardo pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le piogge continueranno ad essere presenti.

Il vento soffierà prevalentemente da ovest, con velocità che varieranno tra i 7 e i 9 km/h. L’umidità rimarrà costantemente elevata, superando il 90% durante la serata.