Meteo Roma, previsioni da Martedì 17 a Giovedì 19 Settembre

Martedì, 17 Settembre 2024

Il martedì a Roma sarà caratterizzato da copertura nuvolosa e precipitazioni. La giornata inizierà con piogge leggere alle prime ore del mattino, con intensificazione verso le 9 del mattino, quando si prevedono precipitazioni più consistenti. Le piogge continueranno fino alle prime ore del pomeriggio, con una diminuzione della copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio e nel primo serale. Le temperature oscilleranno tra i 15.4°C e i 20.4°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, con valori compresi tra il 61% e l’86%. Il vento soffierà da nord-nordest con velocità variabili tra i 2 e i 10 km/h.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì, il cielo a Roma sarà prevalentemente coperto al mattino, con una leggera diminuzione della nuvolosità nelle prime ore del pomeriggio. Nel tardo pomeriggio, sono previste nubi sparse, seguite da un aumento della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 15.6°C e i 22.9°C, con un’umidità che si manterrà tra il 56% e l’88%. Durante la giornata, il vento sarà prevalentemente orientato da sud-ovest, con velocità variabili tra 1 e 11 km/h.

Giovedì, 19 Settembre 2024

Giovedì a Roma si prevede un inizio di giornata instabile, con temporali e piogge nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, lasciando spazio a nubi sparse. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, portando a condizioni di sereno verso sera. Le temperature si manterranno tra i 15.7°C e i 22.0°C, con un’umidità inizialmente alta che diminuirà nel corso della giornata. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest con velocità variabili tra 1 e 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano una fase instabile all’inizio della settimana, con piogge e temporali, seguita da un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso metà settimana, che porterà a cieli parzialmente nuvolosi e sereno. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori massimi intorno ai 22-23°C. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le dovute precauzioni per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche.