Meteo Trieste, previsioni da Martedì 17 a Giovedì 19 Settembre

Meteo Trieste prossimi giorni 17 Settembre, 18 Settembre, 19 Settembre: piogge e coperto con temperature in diminuzione

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trieste indicano un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Martedì, 17 Settembre 2024

Martedì a Trieste il cielo sarà coperto per gran parte della giornata con la possibilità di piogge intermittenti. Le temperature si manterranno relativamente stabili, con valori intorno ai 14-17°C durante il giorno. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità che varierà tra i 10 e i 33 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-75%.

Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì a Trieste il cielo sarà nuovamente coperto con possibilità di piogge nel corso della giornata. Le temperature saranno in aumento, con valori che potrebbero raggiungere i 21°C durante il pomeriggio, mentre il vento soffierà da est-nordest con intensità compresa tra i 27 e i 47 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-65%.

Giovedì, 19 Settembre 2024

Giovedì il tempo a Trieste sarà ancora instabile, con piogge e cielo nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 18-20°C durante il giorno, con il vento che soffierà da est-nordest con una velocità tra i 20 e i 34 km/h. L’umidità sarà compresa tra il 62% e il 67%.

In conclusione, i prossimi giorni a Trieste saranno caratterizzati da un cielo nuvoloso e piogge intermittenti, con temperature che si manterranno relativamente stabili ma con una lieve diminuzione nel corso della settimana. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare queste giornate instabili.