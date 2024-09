Forte maltempo in Abruzzo: fulmine colpisce e danneggia chiesa nel teramano

Come previsto intense piogge e temporali stanno colpendo le regioni adriatiche centrali, in particolare l’area costiera tra Marche e Abruzzo. Le condizioni meteorologiche avverse stanno causando i primi disagi, soprattutto a causa degli allagamenti provocati dalle abbondanti precipitazioni.

Incidente a Montepagano: fulmine colpisce la chiesa della Santissima Annunziata

Un grave incidente è avvenuto nella frazione di Montepagano, nel comune di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Un fulmine si è abbattuto sulla chiesa della Santissima Annunziata, provocando seri danni all’edificio. Parte della cupola è stata distrutta, ma fortunatamente non si registrano feriti. I Vigili del Fuoco e la Polizia sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza la struttura e valutare l’entità dei danni.

Allagamenti diffusi: scuole chiuse e strade impraticabili

La situazione è critica anche in altre zone del Teramano, dove gli allagamenti stanno creando notevoli problemi. A Tortoreto e Alba Adriatica si segnalano ingenti allagamenti, con conseguente chiusura delle scuole per motivi di sicurezza. Anche Pescara è colpita dal maltempo, con strade e sottopassi completamente allagati che stanno ostacolando la viabilità e creando disagi alla popolazione.

Le autorità locali invitano i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti solo se strettamente necessari, mentre i Vigili del Fuoco sono al lavoro per risolvere le emergenze e mettere in sicurezza le aree più colpite.

L’evoluzione del maltempo è monitorata costantemente, e si attendono ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.