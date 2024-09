Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 18 a Venerdì 20 Settembre

Meteo Ancona prossimi giorni 18 Settembre, 19 Settembre, 20 Settembre:

Le previsioni meteo per Ancona indicano una situazione variabile nei prossimi giorni. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 18 Settembre 2024:

Mercoledì ad Ancona si prevede un inizio di giornata con piogge continue fino alle prime ore del pomeriggio, con una diminuzione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità variabile tra il 69% e l’85%. Il vento soffierà da est-nordest con una velocità media tra i 12 e i 18 km/h.

Meteo per Giovedì, 19 Settembre 2024:

Giovedì il cielo ad Ancona sarà in prevalenza coperto con precipitazioni che si intensificheranno nelle prime ore del mattino, trasformandosi in temporali nel corso della mattinata. Nel pomeriggio le piogge continueranno, accompagnate da un aumento dell’umidità fino al 93%. Le temperature resteranno stabili intorno ai 18-19°C. Il vento, che soffierà da est-nordest con intensità tra i 12 e i 19 km/h, potrà portare delle raffiche più intense durante i temporali.

Meteo per Venerdì, 20 Settembre 2024:

Venerdì il maltempo continuerà ad interessare Ancona con piogge e temporali che si protrarranno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18-20°C, mentre l’umidità si attesterà tra l’83% e il 93%. Il vento sarà predominante da nord-ovest con una velocità media tra i 4 e i 10 km/h. La copertura nuvolosa sarà elevata per l’intera giornata, con schiarite solo in alcune fasi.

Queste previsioni meteo dovrebbero essere tenute in considerazione per programmare le attività all’aperto nei prossimi giorni ad Ancona.