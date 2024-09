Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 18 a Venerdì 20 Settembre

Previsioni Meteo Cagliari

Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata sulle previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni, con un focus su mercoledì 18 settembre, giovedì 19 settembre e venerdì 20 settembre 2024.

Meteo per Mercoledì 18 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e leggere precipitazioni al mattino, con una temperatura di 18.6°C e un’umidità dell’87%. Nel corso della giornata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita verso il pomeriggio, con una temperatura massima di 23°C. Il vento soffierà dai settori sud e sud-est con una velocità media compresa tra 5 e 8 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Meteo per Giovedì 19 Settembre 2024:

Giovedì si prevede un’intera giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno in aumento rispetto al giorno precedente, con valori massimi intorno ai 24°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità variabile tra 4 e 13 km/h, garantendo condizioni di ventilazione ottimali.

Meteo per Venerdì 20 Settembre 2024:

Venerdì sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature massime toccheranno i 24°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-70%. Il vento sarà debole con direzione variabile tra nord-ovest e sud-est, con una velocità compresa tra 3 e 15 km/h. Le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili e ideali per svolgere attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari indicano una miglioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un progressivo aumento delle temperature e un cielo in prevalenza sereno. Sono previste condizioni ottimali per godersi le giornate all’aperto e svolgere varie attività senza essere influenzati da fenomeni meteorologici avversi.