Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 18 a Venerdì 20 Settembre

Previsioni Meteo L’Aquila prossimi giorni 18 Settembre, 19 Settembre, 20 Settembre: Tempo variabile con temporali e nebbie in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila mostrano una variazione significativa nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio il tempo previsto per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da copertura nuvolosa per gran parte della giornata. Si prevedono precipitazioni sotto forma di temporali nel pomeriggio, con temperature che varieranno tra 15°C e 19°C. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 e 5 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e settentrionali. L’umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 90% durante le ore di pioggia.

Meteo per Giovedì, 19 Settembre 2024

Giovedì si preannuncia una giornata con nebbie al mattino e nuvolosità variabile nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra 9°C e 19°C, con una diminuzione dell’umidità nel corso della giornata, che si manterrà intorno al 50% durante le ore di maggiore soleggiamento. Il vento soffierà in prevalenza da direzioni settentrionali e occidentali con una velocità tra 3 e 12 km/h.

Meteo per Venerdì, 20 Settembre 2024

Venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con cieli sereni e un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Le minime si attesteranno intorno ai 9°C, mentre le massime toccheranno i 20°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con una velocità compresa tra 0 e 10 km/h e proveniente da direzioni variabili. L’umidità si manterrà intorno al 90%, contribuendo alla formazione di nebbie soprattutto nelle ore serali.

In conclusione, il meteo a L’Aquila per i prossimi giorni prevede una variazione delle condizioni atmosferiche, con temporali, nebbie e un graduale miglioramento delle condizioni nel corso della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.