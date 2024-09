Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 18 a Venerdì 20 Settembre

Meteo Milano prossimi giorni 18 Settembre, 19 Settembre, 20 Settembre:

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 18 Settembre 2024:

Mercoledì a Milano sarà caratterizzato da un inizio con nubi sparse, seguite da un cielo poco nuvoloso durante le prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà, portando a condizioni meteorologiche nuvolose. Nel primo pomeriggio, la situazione non cambierà, con nuvole che copriranno il cielo. Successivamente, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con una copertura nuvolosa costante. Verso sera, sono previste precipitazioni, con piogge che inizieranno a manifestarsi intorno alle 20:00 e si protrarranno per il resto della serata. Le temperature saranno comprese tra i 12.9°C e i 18.1°C, con una moderata umidità che oscillerà tra il 67% e l’87%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 2 e i 10 km/h, proveniente principalmente dalle direzioni W, SW e NW.

Meteo per Giovedì, 19 Settembre 2024:

Giovedì a Milano sarà caratterizzato da una situazione meteorologica instabile. La giornata inizierà con precipitazioni, con piogge che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. Successivamente, il cielo si presenterà nuvoloso, con presenza di nubi sparse. Durante la mattinata, il cielo si aprirà leggermente, con nuvole sparse e condizioni di copertura parziale. Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso, con delle nubi che copriranno gran parte della volta celeste. Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con una copertura nuvolosa costante. Le temperature varieranno tra i 13.2°C e i 21.9°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 51% e l’87%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra i 2 e i 7 km/h, proveniente principalmente dalle direzioni NW, SW e SE.

Meteo per Venerdì, 20 Settembre 2024:

Venerdì a Milano si preannuncia una giornata con condizioni meteorologiche più stabili. Il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse, con una leggera presenza di nuvole. Durante la mattinata, il cielo si libererà dalle nubi, presentando condizioni di copertura parziale. Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con la presenza di sole e alcune nubi sparse. Nel primo pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con una copertura nuvolosa leggera. Le temperature oscilleranno tra i 12.8°C e i 22.9°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 50% e l’79%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 0 e 9 km/h, proveniente principalmente dalle direzioni N, S e E.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano indicano una varietà di condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge e nubi che caratterizzeranno il mercoledì e il giovedì, seguite da una maggiore stabilità nelle condizioni meteorologiche per il venerdì. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle previsioni.