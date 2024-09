Meteo Modena, previsioni da Mercoledì 18 a Venerdì 20 Settembre

Previsioni meteo per Modena

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un periodo instabile con piogge e copertura nuvolosa costante. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ogni giornata.

Meteo per Mercoledì, 18 Settembre 2024

Mercoledì a Modena è prevista una giornata caratterizzata da piogge persistenti. Le precipitazioni inizieranno nella prima parte della notte e si protrarranno per tutta la mattinata, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C, mentre l’umidità sarà costantemente alta, raggiungendo valori fino al 95%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media di 10-12 km/h.

Meteo per Giovedì, 19 Settembre 2024

Giovedì il maltempo persiste su Modena, con piogge che si protrarranno per l’intera giornata. Le temperature saranno comprese tra i 13°C e i 16°C, con un’umidità che si manterrà elevata, toccando picchi del 95%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da ovest-nordovest, con una velocità media di 10-13 km/h. Nel corso della giornata è previsto un leggero calo delle precipitazioni, ma la copertura nuvolosa perdurerà.

Meteo per Venerdì, 20 Settembre 2024

Venerdì a Modena si prevede una giornata ancora caratterizzata da copertura nuvolosa e piogge sparse. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 20°C, con un’umidità che diminuirà gradualmente, attestandosi intorno al 65-85%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest, con una velocità media compresa tra i 3 e i 8 km/h. Nel corso della giornata è previsto un graduale diradamento delle precipitazioni, con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un persistente maltempo con piogge e copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.