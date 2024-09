Nubifragi in Puglia: automobilisti bloccati nell’acqua alta a San Pancrazio Salentino, il VIDEO

Forti temporali stanno investendo la Puglia da questa mattina interessando in particolar modo la penisola salentina, fra le province di Taranto, Brindisi e Lecce.

Un sistema temporalesco autorigenerante sta portando precipitazioni abbondanti, accompagnate da fulmini e raffiche di vento, soprattutto sul brindisino e alto leccese.

Disagi e danni vengono segnalati a San Pancrazio Salentino (BR) con strade allagate e automobilisti in panne. Situazione analoga a Erchie, sempre in provincia di Brindisi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, anche in altri comuni delle due province, specie quella di Brindisi.

Ulteriori eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.