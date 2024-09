Nuovo avviso dell’A.M. per temporali e piogge intense con “cumulate anche eccezionali”

L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia è destinata a proseguire ancora. La tempesta Boris, responsabile delle condizioni meteorologiche avverse, continuerà a influenzare numerose regioni del Paese. Secondo l’ultimo avviso emesso dall’Aeronautica Militare, il peggioramento si intensificherà nelle prossime 48 ore, con piogge torrenziali, temporali e forti venti previsti su un’ampia porzione del territorio italiano.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 17/09/24

A seguito della presenza della tempesta Boris persistono per le prossime 48 ore precipitazioni molto abbondanti e persistenti su Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo settentrionale, con cumulate localmente eccezionali sulle prime due regioni, dove si prevedono oltre 100 mm in 12 ore e superiori a 150 mm in 24 ore.

Persistono altresì per le successive:

12 ore, temporali intensi sulla Puglia con forti raffiche di vento associate, specie sull’area meridionale;

con forti raffiche di vento associate, specie sull’area meridionale; 24 ore, venti forti di Bora con raffiche fino a burrasca lungo le coste dell’Alto e Medio Adriatico, con mareggiate lungo le coste dell‘Emilia-Romagna e delle Marche settentrionali.

Inoltre, si prevedono dalla mattina di domani, mercoledì 18 settembre 2024, e per le successive 24 ore venti forti di Tramontana con raffiche fino a burrasca sulla Liguria.

C.N.M.C.A.