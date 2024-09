Allerta meteo rossa e scuole chiuse domani 19 Settembre in 4 province dell’Emilia Romagna

Il maltempo continua a colpire l’Emilia Romagna, in particolar modo l’area centro-orientale e la zona costiera, dove aumentano le criticità con il passare delle ore a seguito delle abbondanti precipitazioni e delle mareggiate.

In vista delle condizioni meteo ancora perturbate, per domani, 19 settembre, le scuole rimarranno chiuse nelle quattro province emiliano-romagnole interessate dall’allerta rossa (massimo livello di allarme): Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna.

Nello specifico, l’allerta è rossa per criticità idrogeologica in tutta la Romagna e il Bolognese, e per criticità idraulica nella pianura bolognese e sulla costa romagnola.

È quanto emerge da una conferenza stampa convocata dalla presidente della Regione Emilia-Romagna facente funzione Irene Priolo, che ha fatto seguito a un incontro con i quattro presidenti delle province interessate. ”Si è scelta la via precauzionale. Le scuole domani saranno chiuse per evitare la maggior parte degli spostamenti e per chi potesse suggeriamo di usare smart working. Si tratta di un evento importante, ma non critico come quello verificatosi a maggio 2023. Vogliamo però esse cauti. Avremo superamento di soglia 3 in alcuni casi, 2 in altri ma ripeto nulla a che vedere con maggio 2023”. “L’evento meteorologico si esaurirà nella prima mattinata di domani – dice Priolo -. Sono stati attivati i Coc in collaborazione tra tutti i sindaci e le Prefetture di riferimento. Bacini coinvolti dall’Idice fino al Riminese da macroarea A1 fino a D1. Tutti i sindaci delle aree coinvolte adotteranno l’ordinanza da noi emanata di chiusura scuole. I singoli sindaci di queste aree poi potranno decidere personalmente se estendere le ordinanza ad altro, come i parchi”, continua la Priolo.

Queste le previsioni meteo diffuse dalla Protezione Civile regionale: “Dal pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre, proseguono le precipitazioni diffuse, più consistenti sul settore centro-orientale della regione, che permarranno anche nella giornata di giovedì 19, con un’attenuazione a partire dal pomeriggio – si legge nel nuovo bollettino di allerta meteo. Le piogge in atto, sommate a quelle previste, potranno innescare ingenti ed estesi fenomeni franosi, di ruscellamento e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, superiori alle soglie 2 nei tratti montani e prossimi alle soglie 3 nei tratti vallivi degli affluenti di destra del Reno e dei bacini Romagnoli.