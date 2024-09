Meteo Ancona, previsioni da Giovedì 19 a Sabato 21 Settembre

Giovedì, 19 Settembre 2024

Il tempo a Ancona giovedì sarà caratterizzato da piogge che si protrarranno per gran parte della giornata. Le precipitazioni inizieranno già dalle prime ore del mattino, con un’umidità che si attesterà intorno all’87-92%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 12 e i 15 km/h provenendo da E-NE. Le temperature si manterranno attorno ai 17-18°C per gran parte della giornata.

Venerdì, 20 Settembre 2024

Venerdì, il cielo ad Ancona sarà nuvoloso con piogge sparse nel corso della giornata. Si prevede un leggero miglioramento nelle prime ore del mattino con temperature intorno ai 18°C e un’umidità che si manterrà alta, intorno al 91-93%. Nel corso della giornata, il vento si sposterà verso direzioni variabili, con velocità comprese tra i 4 e i 11 km/h. Tuttavia, verso sera sono previste piogge più consistenti con una diminuzione delle temperature fino a 17-18°C.

Sabato, 21 Settembre 2024

Il weekend ad Ancona si aprirà con un cielo ancora nuvoloso, ma con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18-21°C con un’umidità che si attesterà tra l’80 e il 90%. Il vento soffierà con intensità compresa tra i 2 e i 13 km/h provenendo da direzioni variabili, ma con prevalenza da W-NW. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e la nuvolosità si diraderà, favorendo l’arrivo di sereno verso sera.

In conclusione, il fine settimana ad Ancona si prospetta con un inizio caratterizzato da piogge e nuvolosità, ma con un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche verso sabato. Le temperature si manterranno fresche, ideali per godersi un clima autunnale in riva al mare.