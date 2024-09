Meteo Bologna, previsioni da Giovedì 19 a Sabato 21 Settembre

Giovedì, 19 Settembre 2024

Il tempo a Bologna giovedì sarà dominato da piogge intense. Dalle prime ore del mattino fino alle 15:00, ci saranno precipitazioni continue con un picco di intensità intorno alle 9:00. Le temperature oscilleranno tra i 13.8°C e i 17°C, con un’umidità costante intorno al 90%. Il vento soffierà da ovest con un’andatura variabile tra i 5 e gli 11 km/h.

Venerdì, 20 Settembre 2024

Venerdì a Bologna il cielo sarà prevalentemente coperto con possibili piogge sparse nel corso della giornata. Dalle prime ore del mattino fino alle 9:00, ci saranno condizioni di copertura nuvolosa con un’umidità che diminuirà leggermente. Successivamente, si prevedono piogge intense tra le 9:00 e le 14:00, seguite da un’ulteriore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno tra i 15.6°C e i 20°C, mentre il vento soffierà da ovest con una velocità compresa tra 4 e 10 km/h.

Sabato, 21 Settembre 2024

La giornata di sabato a Bologna si presenterà prevalentemente coperta con possibili schiarite nel corso della mattinata. Dalle 7:00 alle 13:00, il cielo sarà coperto con un’umidità che diminuirà gradualmente. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse e condizioni di copertura nuvolosa con temperature in aumento, oscillanti tra i 16.3°C e i 22.5°C. Il vento soffierà da ovest e nord-ovest con una velocità variabile tra i 3 e gli 8 km/h.

In conclusione, la situazione meteorologica a Bologna per i prossimi giorni prevede precipitazioni intense giovedì, seguite da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge.