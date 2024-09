Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 19 a Sabato 21 Settembre

Giovedì, 19 Settembre 2024

Il tempo a Cagliari giovedì sarà caratterizzato da sereno e poco nuvoloso durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C con un’umidità elevata del 90-95%. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e temperature in aumento fino a 23-24°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà, portando a copertura totale del cielo e possibili precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C con un’umidità compresa tra il 60% e il 75%. Durante la sera, il cielo resterà coperto con temperature in calo fino a 17-18°C e umidità elevata intorno al 80%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 3 e 11 km/h proveniente da diverse direzioni come N, NW, S e SW.

Venerdì, 20 Settembre 2024

Venerdì il cielo a Cagliari sarà prevalentemente coperto con nuvolosità variabile durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 16-17°C con un’umidità elevata del 90-92%. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a cieli poco nuvolosi e sereni con temperature in aumento fino a 23-24°C e un’umidità in calo al 60-70%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto con la comparsa di nubi sparse, temperature intorno ai 23°C e un’umidità intorno al 75%. La serata sarà caratterizzata da cieli sereni e poco nuvolosi, con temperature in calo fino a 18-19°C e un’umidità compresa tra il 80% e il 93%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 e 16 km/h proveniente da diverse direzioni come N, NW, S e SE.

Sabato, 21 Settembre 2024

Sabato a Cagliari il cielo sarà prevalentemente coperto con la comparsa di nubi sparse durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C con un’umidità intorno all’88-91%. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a cieli poco nuvolosi e sereni con temperature in aumento fino a 24-25°C e un’umidità in calo al 57-65%. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto con la comparsa di nubi sparse, temperature intorno ai 24°C e un’umidità intorno al 56-63%. Durante la sera, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature in calo fino a 21-22°C e un’umidità compresa tra il 76% e l’80%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 3 e 21 km/h proveniente da diverse direzioni come N, NE, S e SE.