Meteo Campobasso, previsioni da Giovedì 19 a Sabato 21 Settembre

Previsioni Meteo per CampoBasso:

Nei prossimi giorni a CampoBasso sono attese variazioni meteorologiche significative. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì, 19 Settembre 2024, Venerdì, 20 Settembre 2024 e Sabato, 21 Settembre 2024.

Giovedì, 19 Settembre 2024:

La giornata inizierà con nebbia e umidità al 98% alle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 13-14°C. Nel corso della mattinata, la nebbia si diraderà, lasciando spazio a un cielo sereno con un leggero aumento delle temperature fino a circa 18°C. Nel pomeriggio le nubi saranno più sparse e la temperatura raggiungerà i 21°C, con venti leggeri variabili tra sud-ovest e ovest. Al calare del sole, il cielo si coprirà leggermente e la temperatura scenderà a 14-15°C.

Le condizioni climatiche saranno caratterizzate da una leggera umidità, con valori tra il 49% e il 93%, e venti moderati con velocità comprese tra 1 e 11 km/h provenienti da diverse direzioni, come nord-ovest, ovest e nord-nord-est.

Venerdì, 20 Settembre 2024:

Anche venerdì sarà una giornata influenzata dalla presenza della nebbia nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità che si manterrà alta, attorno al 97-100%. Nel corso della giornata, la nebbia lascerà spazio a nubi sparse e il termometro raggiungerà i 20°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio le nuvole si addenseranno leggermente, mantenendo la temperatura intorno ai 15-16°C, con venti deboli provenienti principalmente dalla direzione nord-nord-est.

L’umidità si manterrà elevata, con valori tra il 55% e il 100%, mentre i venti saranno deboli con velocità che varieranno tra 0 e 13 km/h provenienti prevalentemente da nord-est.

Sabato, 21 Settembre 2024:

La nebbia sarà presente anche sabato mattina, con temperature intorno ai 12-13°C e un’umidità che si manterrà elevata. Nel corso della giornata, la nebbia lascerà gradualmente spazio a nubi sparse e il termometro raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e la temperatura si manterrà intorno ai 17-18°C. Durante la sera, la nebbia farà nuovamente la sua comparsa con temperature che scenderanno gradualmente fino a 13-14°C.

L’umidità si manterrà elevata, con valori tra il 62% e il 100%, mentre i venti saranno prevalentemente deboli con velocità che varieranno tra 2 e 8 km/h provenienti da diverse direzioni, come ovest, nord e nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a CampoBasso indicano una presenza costante di nebbia nelle prime ore del mattino, seguita da un cielo parzialmente nuvoloso con temperature comprese tra i 12°C e i 21°C. L’umidità rimarrà piuttosto elevata e i venti saranno generalmente deboli. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione per pianificare al meglio le attività all’aperto.