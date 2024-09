Meteo Catanzaro, previsioni da Giovedì 19 a Sabato 21 Settembre

Giovedì, 19 Settembre 2024

Per quanto riguarda il meteo di giovedì, ci aspettiamo una giornata caratterizzata da nubi sparse durante le prime ore del mattino. Tuttavia, con l’avanzare della giornata, ci aspettiamo un cielo sereno con temperature in aumento. Le massime si attesteranno intorno ai 27 gradi, mentre le minime si manterranno intorno ai 17-18 gradi. Il vento soffierà da ovest con una velocità media tra i 7 e i 25 km/h, e l’umidità si manterrà intorno al 48-77%.

Venerdì, 20 Settembre 2024

Venerdì, il cielo sarà nuovamente coperto per gran parte della giornata, con un leggero miglioramento nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno stabili, con massime che raggiungeranno i 26 gradi e minime intorno ai 17 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordovest con una velocità compresa tra i 2 e i 11 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-82% durante la giornata.

Sabato, 21 Settembre 2024

Per quanto riguarda sabato, ci aspettiamo una giornata con cielo sereno e poco nuvoloso durante la prima metà della giornata, seguita da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26 gradi, con minime di 17-18 gradi. Il vento soffierà da diverse direzioni, con una velocità tra i 0 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 51-86%, con un lieve aumento nel corso della giornata.

In base a queste previsioni dettagliate, possiamo prepararci per una variazione delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Catanzaro. È sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni e prepararsi di conseguenza per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche.