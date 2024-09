Meteo Modena, previsioni da Giovedì 19 a Sabato 21 Settembre

PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano condizioni variabili con precipitazioni e nuvolosità. Ecco un dettaglio delle previsioni per ciascuna giornata:

giovedì 19 settembre 2024

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci saranno precipitazioni continue con temperature intorno ai 14-15°C e umidità elevata attorno al 90-95%. Il vento soffierà da nord-ovest con velocità tra 9 e 12 km/h. Nel corso della giornata, le piogge si attenueranno e la nuvolosità diminuirà. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 17-18°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 13-14°C. Il vento da ovest sarà moderato con velocità dai 5 ai 10 km/h.

venerdì 20 settembre 2024

La giornata inizierà con cieli nuvolosi e temperature intorno ai 15°C. Durante la mattinata è prevista pioggia con un calo dell’umidità, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno. Le temperature massime raggiungeranno i 20-21°C, con un calo dell’umidità al 65%. Il vento sarà prevalentemente da ovest-sud-ovest con intensità variabile dai 4 ai 10 km/h. Nel corso della sera, le condizioni meteorologiche miglioreranno ulteriormente con una diminuzione delle nuvole e una temperatura intorno ai 15-16°C.

sabato 21 settembre 2024

Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 14°C e umidità elevata. Nel corso della giornata, la nuvolosità si manterrà con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 23°C e un calo dell’umidità al 58%. Il vento soffierà da ovest con velocità dai 3 ai 7 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con una leggera presenza di nuvole e temperature intorno ai 16-18°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Modena indicano un inizio con piogge e nuvolosità, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in aumento. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo per poter pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.