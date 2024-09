Nubifragi nel foggiano: piena di un torrente travolge vigili del fuoco, un morto e un ferito

È stato ritrovato senza vita il vigile del fuoco disperso dalla serata di ieri nel foggiano, in Puglia, in seguito a un intenso nubifragio che si è abbattuto in particolar modo sulla zona di San Severo e Torremaggiore.

Si tratta di Antonio Ciccorelli, 59 anni, in servizio a Foggia. Il suo corpo è stato trovato all’interno dell’abitacolo del mezzo finito in un canale adiacente alla Statale.

Il fuoristrada del 115 era stato travolto dalla piena di un torrente durante una operazione di soccorso per mettere in salvo automobilisti rimasti bloccati: uno dei due vigili del fuoco era rimasto ferito e trasportato in ospedale al Masselli Mascia di San Severo (non in gravi condizioni), mentre l’altro risultava appunto disperso.

La tragedia si è consumata non molto distante dalla Sp 30 che collega San Severo a Torremaggiore. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte, rese ancora più difficoltose dal maltempo e dal buio. Il corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori del 115 ancora all’interno dell’abitacolo dell’auto, poco più a valle del punto dove era stata travolta dalla furia dalle acque.

Il maltempo di ieri ha causato ingenti disagi soprattutto per gli allagamenti. Circa 100 i millimetri di pioggia caduti in pochissimo tempo durante il nubifragio nell’area di Torremaggiore. Allagamenti e smottamenti anche sul Gargano.