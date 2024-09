Previsioni meteo: altro maltempo la prossima settimana, ma potrebbe arrivare anche il caldo

Dopo la fase di maltempo attuale, caratterizzata da piogge abbondanti e forti temporali che stanno colpendo pesantemente buona parte delle regioni adriatiche, si prospetta un miglioramento atmosferico per il weekend. A partire da venerdì, le condizioni meteo inizieranno a stabilizzarsi, seppur con un po’ di fatica. Residua instabilità infatti si manifesterà ancora su aree interne del centro-sud e settori adriatici, specie nella prima parte del giorno, ma in generale ci sarà una progressiva attenuazione dei fenomeni, che diverranno decisamente più blandi. Sabato e domenica, grazie all’arrivo di un’area di alta pressione, gran parte della penisola sperimenterà un ritorno a un tempo più stabile e soleggiato, anche se non mancheranno locali rovesci pomeridiani nelle zone interne, per lo più a ridosso dei rilievi.

Tuttavia, questo miglioramento sembra essere solo temporaneo. Già a inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, una perturbazione atlantica dovrebbe portare un ritorno del maltempo, con piogge e temporali che colpiranno questa volta soprattutto le regioni del Nord e del versante tirrenico.

Un aspetto di interesse sarà quello termico. Questo nuovo peggioramento non sarà accompagnato da aria fredda, anzi le correnti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali e trasporteranno quindi aria generalmente più mite, specialmente verso le regioni centro-meridionali. Ciò significa che laddove arriverà la pioggia ci potrà essere un calo termico, ma altrove, soprattutto sui settori meridionali e del versante adriatico, i termometri potranno far registrare temperature più alte, complici i venti di scirocco.

Secondo le proiezioni dei centri di calcolo, questo aumento termico potrebbe essere più marcato da metà settimana in poi quando le temperature massime potrebbero toccare o addirittura superare localmente i 30 gradi su alcune regioni del centro-sud.

L’entità di questo riscaldamento andrà comunque rivisto meglio nei prossimi giorni, e dipenderà da come si muoverà la saccatura in arrivo dall’Atlantico. Se l’affondo della depressione sarà deciso e “profondo” sull’Europa centro-occidentale, il richiamo di aria calda sul bacino del Mediterraneo potrebbe essere più intenso.

Dunque l’evoluzione meteo della prossima settimana potrebbe portarci altro maltempo ma al tempo stesso un clima più mite, a tratti dal sapore estivo soprattutto sulle regioni del centro-sud.