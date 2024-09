Devastante alluvione a Traversara di Bagnacavallo (RA), alcune case crollate: ci sono 2 dispersi

L’Emilia Romagna continua a vivere ore di angoscia a causa del maltempo, nonostante un parziale miglioramento in atto. La situazione è particolarmente drammatica a Traversara di Bagnacavallo, nel ravennate, dove il fiume Lamone in mattinata ha rotto gli argini, provocando una devastante esondazione. Le acque, che hanno invaso strade e abitazioni, hanno raggiunto un livello superiore anche al metro e mezzo, rendendo molte case inaccessibili e mettendo in pericolo gli abitanti.

Diverse persone sono rimaste bloccate sui tetti delle proprie abitazioni, mentre gli elicotteri della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sono in volo per soccorrere chi è rimasto intrappolato.

Purtroppo, negli ultimi minuti, è arrivata la notizia di due dispersi. Si tratta di due persone che avevano cercato riparo su un tetto, il quale però è crollato sotto la furia dell’acqua. Al momento è complicato anche effettuare le ricerche.

Secondo quanto riportato da Emilia Romagna Meteo, l’argine del fiume Lamone è crollato per un tratto di almeno cento metri, permettendo all’intero corso d’acqua di riversarsi con grande violenza nel paese. “Dalle immagini, alcune case sembrano essere parzialmente crollate, speriamo si tratti di edifici vecchi e disabitati”, si legge in un post sulla pagina Facebook dell’associazione meteorologica.

Il maltempo che sta colpendo la Romagna da giorni ha già causato gravi danni al territorio, e la popolazione continua a essere in balia di una crisi che sembra non avere fine. Fortunatamente la situazione meteo è in lento miglioramento e su alcune zone della Romagna al momento ha smesso di piovere. Un ulteriore definitivo miglioramento è atteso per la serata.

Intanto le autorità locali e i volontari stanno facendo il possibile per gestire l’emergenza, ma l’allerta rimane altissima, con il rischio che altre esondazioni e frane possano verificarsi nelle prossime ore.