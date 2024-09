Forte temporale su Cagliari: crolla il controsoffitto dell’Aeroporto, le immagini

Nel pomeriggio di ieri, un violento temporale si è abbattuto su Cagliari e l’hinterland, provocando una serie di disagi in diverse aree della città e dei comuni limitrofi. Il maltempo, caratterizzato da pioggia intensa, grandine, tuoni e forti raffiche di vento, ha richiesto un intervento massiccio da parte dei vigili del fuoco, che sono stati chiamati a risolvere numerose situazioni di emergenza.

Complessivamente, sono stati circa una trentina gli interventi effettuati dalle squadre dei soccorritori, che hanno dovuto affrontare situazioni critiche come alberi e pali pericolanti, allagamenti di strade, cantine e negozi. La zona più colpita è stata quella di Pirri, dove alcune strade si sono trasformate per almeno dieci minuti in veri e propri torrenti, con l’acqua che ha trasportato mastelli dei rifiuti e altro materiale per centinaia di metri, causando notevoli disagi alla circolazione e ai residenti.

Il temporale ha creato momenti di paura all’interno dell’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove il crollo di alcuni pannelli del controsoffitto nell’area partenze ha allagato parte del pavimento. Nonostante l’incidente, fortunatamente non si sono registrati feriti o danni gravi. La zona colpita è stata recintata e messa in sicurezza dalla squadra di manutenzione della Sogaer, la società che gestisce lo scalo.

Anche i pronto soccorso degli ospedali Brotzu e Santissima Trinità hanno subito le conseguenze della forte pioggia. L’acqua è entrata all’interno delle strutture, costringendo il personale a intervenire tempestivamente per spazzarla fuori e ripristinare la sicurezza dei locali.