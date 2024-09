Meteo Genova, previsioni da Venerdì 20 a Domenica 22 Settembre

Venerdì, 20 Settembre 2024

Il tempo a Genova venerdì sarà caratterizzato da una giornata variabile. Al mattino e nel primo pomeriggio ci saranno nubi sparse, con temperature che raggiungeranno 24°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si coprirà, e la temperatura scenderà a 21°C. In serata e durante la notte il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. Venti leggeri provenienti dal settore nord-nordest soffieranno a una velocità media di 9-15 km/h.

Sabato, 21 Settembre 2024

Sabato a Genova il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso. Al mattino e nel primo pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto, con temperature che raggiungeranno i 23°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si coprirà ulteriormente, con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. In serata e durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità compresa tra 7 e 13 km/h.

Domenica, 22 Settembre 2024

Domenica a Genova si prevede una giornata nuvolosa con possibili precipitazioni. Al mattino e nel primo pomeriggio il cielo sarà coperto, con temperature che raggiungeranno i 23°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 21°C. Durante la notte è prevista la possibilità di piogge leggere, con temperature intorno ai 20°C. I venti proverranno prevalentemente da nord con una velocità compresa tra 4 e 10 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Genova sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con un aumento delle nuvole e la possibilità di precipitazioni nella giornata di domenica. Le temperature si manterranno in linea con la stagione, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.