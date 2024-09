Meteo Milano, previsioni da Venerdì 20 a Domenica 22 Settembre

Venerdì, 20 Settembre 2024

Il cielo a Milano sarà prevalentemente coperto nella prima parte della giornata con qualche schiarita nel pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 21 gradi, con un’umidità che oscillerà tra il 58% e il 79%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 9 km/h provenendo principalmente da direzione sud-sudovest. Non sono previste precipitazioni.

Sabato, 21 Settembre 2024

La giornata di sabato a Milano sarà caratterizzata da nuvolosità variabile con schiarite alternate a momenti nuvolosi. Le temperature massime si attesteranno sui 22 gradi, con un’umidità che varierà tra il 56% e l’85%. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità comprese tra 0 e 7 km/h, proveniente principalmente da direzione sud-sudest. Non sono previste precipitazioni.

Domenica, 22 Settembre 2024

Anche domenica il cielo a Milano sarà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 22 gradi. L’umidità varierà tra il 59% e l’84%, mentre il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 e 5 km/h provenendo principalmente da direzione sud-sudest. Non sono previste precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Milano si preannuncia stabile, con temperature gradevoli e una debole ventilazione. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni in quanto potrebbero verificarsi variazioni.