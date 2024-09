Meteo Modena, previsioni da Venerdì 20 a Domenica 22 Settembre

Venerdì, 20 Settembre 2024

Il tempo a Modena venerdì sarà caratterizzato da cielo coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 15-22°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno intorno al 90%. Il vento soffierà da ovest-nord-ovest con una velocità media di 6-7 km/h.

Sabato, 21 Settembre 2024

Sabato a Modena ci aspettiamo un inizio di giornata con cielo coperto e temperature intorno ai 14-23°C. Durante la mattina, è previsto che il cielo si schiarisca con la comparsa di nubi sparse, mentre nel pomeriggio nuvolosità più consistente e vento da est-nord-est con intensità variabile tra i 3 e gli 7 km/h. Nel complesso, le condizioni rimarranno asciutte. L’umidità si manterrà intorno al 60-90% per tutto il giorno.

Domenica, 22 Settembre 2024

Domenica il cielo a Modena sarà prevalentemente coperto, con temperature comprese tra i 15 e i 23°C. Durante la giornata sono previste nubi sparse e un aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 60-90%. Il vento soffierà principalmente da est-nord-est con intensità variabile tra i 1 e gli 8 km/h. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata senza precipitazioni, ma con cielo nuvoloso e umidità elevata.

In conclusione, il weekend a Modena si prospetta con cielo prevalentemente coperto e temperature miti. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità sarà piuttosto elevata. È consigliabile quindi tenersi aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.