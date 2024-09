Previsioni meteo: breve tregua nel weekend, poi torna il MALTEMPO

Dopo una breve tregua dal maltempo prevista per il weekend, l’inizio della prossima settimana vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica. Dunque, se il fine settimana porterà condizioni meteo più stabili con qualche schiarita, la situazione è destinata a cambiare rapidamente a partire da lunedì 23 settembre. Il maltempo tornerà protagonista con una nuova fase di piogge e temporali che interesserà in modo particolare il Nord e le regioni tirreniche.

Questo fronte perturbato, proveniente da ovest, seguirà il tipico schema autunnale. Le regioni settentrionali saranno le prime a essere colpite, con precipitazioni diffuse già dalla notte e prime ore di lunedì 23, in intensificazione nel corso della giornata. La Pianura Padana centro-orientale sarà una delle zone più esposte ai fenomeni, con temporali localmente intensi attesi soprattutto nel pomeriggio e in serata. Il maltempo si estenderà progressivamente alle regioni tirreniche, che saranno interessate da rovesci diffusi, a tratti anche associati a temporali, mentre il versante adriatico risulterà più protetto e vedrà un clima più variabile, con precipitazioni meno frequenti e aperture soleggiate, quest’ultime specialmente sul medio-basso adriatico.

Le temperature, che nel weekend subiranno un lieve rialzo, tenderanno nuovamente a calare, soprattutto al Nord e nelle aree più colpite dal maltempo. Al Sud, invece, grazie all’afflusso di correnti meridionali, si potrebbero registrare aumenti termici con valori superiori alla media, soprattutto lungo le regioni adriatiche.

Martedì 24, la perturbazione evolverà verso levante. Nella prima parte del giorno avremo ancora molta instabilità sul Nord-Est e su gran parte del Centro-Sud, con maggiore interessamento sempre delle aree tirreniche. Tuttavia, nella seconda parte della giornata si assisterà a un progressivo miglioramento, con una attenuazione dei fenomeni che sarà più evidente in serata.

Guardando oltre, la tendenza per il resto della settimana potrebbe mostrare un’Italia meteorologicamente divisa. Al Nord, si prevede la possibilità di nuvolosità e altre piogge, mentre il Centro-Sud potrebbe essere interessato da un afflusso di correnti sud-occidentali di origine sub-tropicale, capaci di innescare una fase calda di stampo quasi estivo. In questo scenario, le temperature potrebbero risalire sensibilmente, con valori decisamente sopra la norma per la fine di settembre.

