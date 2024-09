Emilia Romagna: lento miglioramento, si cercano i due dispersi a Bagnacavallo

In Emilia-Romagna la situazione è in lento e graduale miglioramento, anche grazie alle condizioni meteo favorevoli. Ha finalmente smesso di piovere sulla regione ed ora è tempo della conta dei danni.

Resta intanto ancora l’allerta rossa anche per la giornata di oggi. L’elevata criticità per rischio idraulico riguarda Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese. Elevata criticità per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola. Allerta arancione per altre aree della regione: Pianura modenese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Montagna emiliana centrale e Collina emiliana centrale.

La situazione piu’ critica riguarda attualmente il Ravennate, dove il territorio di Lugo è allagato ed è stato evacuato l’ospedale. A Bagnacavallo, una delle aree più colpite dall’alluvione non si hanno ancora notizie dei due dispersi, rimasti coinvolti durante il crollo del tetto della casa dove si erano rifugiati per sfuggire all’acqua alta. La circolazione ferroviaria è ripresa quasi normalmente su tutto il territorio.