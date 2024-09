Meteo Ancona, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024:

Per la giornata di Sabato ad Ancona, il cielo sarà per lo più sereno, con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 18-23°C durante il giorno, mentre l’umidità sarà moderata, oscillando tra il 66% e l’87%. I venti soffieranno principalmente da ovest, con una velocità media di 1-12 km/h. Nel complesso, la giornata si preannuncia piacevole e stabile dal punto di vista meteorologico.

Domenica, 22 Settembre 2024:

La giornata di Domenica ad Ancona vedrà un cambiamento nel quadro meteorologico. Il cielo sarà parzialmente coperto, con nuvole sparse e umidità più elevata rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 68% e l’83%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 17-21°C durante il giorno. I venti soffieranno da varie direzioni, con una velocità media di 2-9 km/h. Nel corso della giornata, sono attese precipitazioni sparse, con un aumento dell’intensità nel pomeriggio e verso sera.

Lunedì, 23 Settembre 2024:

La situazione meteorologica lunedì ad Ancona si presenterà nuovamente variabile. Il cielo sarà nuvoloso e coperto per gran parte della giornata, con un’umidità che si manterrà tra l’77% e il 90%. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 21°C durante il giorno. I venti soffieranno prevalentemente da sudest, con una velocità media di 3-18 km/h. La giornata sarà caratterizzata da piogge intermittenti e copertura nuvolosa costante. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prepararsi adeguatamente per affrontare le precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana ad Ancona si prospetta con una varietà di condizioni meteorologiche, passando da un sabato soleggiato a una domenica nuvolosa con precipitazioni, per poi affrontare piogge e nuvole anche nella giornata di lunedì. È consigliabile seguire costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a qualsiasi cambiamento improvviso.