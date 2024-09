Meteo Aosta, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024:

Il tempo a Aosta sabato 21 Settembre 2024 sarà prevalentemente coperto, con nubi sparse e temperature comprese tra 9.9°C e 19.8°C. L’umidità si manterrà costante intorno all’80%, con venti leggeri che soffieranno principalmente da ovest e nord-ovest con velocità variabili tra 0 e 4 km/h.

Domenica, 22 Settembre 2024:

Anche domenica 22 Settembre 2024 il cielo ad Aosta sarà coperto, con temperature che oscilleranno tra 9.7°C e 17.7°C. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 70-80%, mentre i venti provenienti da diverse direzioni avranno una velocità compresa tra 1 e 3 km/h.

Lunedì, 23 Settembre 2024:

Lunedì 23 Settembre 2024 è prevista pioggia ad Aosta, con temperature che si manterranno intorno ai 12-15°C e un’umidità che raggiungerà il 98%. I venti soffieranno principalmente da ovest con una velocità compresa tra 1 e 4 km/h.

In conclusione, il fine settimana ad Aosta si presenterà prevalentemente coperto, con la possibilità di precipitazioni a partire da lunedì. Le temperature saranno abbastanza miti, mantenendosi in un range confortevole. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni dettagliate e di essere preparati per possibili piogge lunedì.