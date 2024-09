Meteo Cagliari, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Il tempo a Cagliari sabato, 21 Settembre 2024, sarà caratterizzato da nubi sparse nella prima parte della giornata, con una lieve diminuzione della copertura nuvolosa verso l’ora di pranzo. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C nel corso della giornata. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 15 e 20 km/h. L’umidità sarà attorno al 60-65% durante il giorno, mentre a partire dalla sera si avrà un aumento fino all’80%.

Domenica, 22 Settembre 2024

Domenica, 22 Settembre 2024, il tempo a Cagliari sarà caratterizzato da copertura nuvolosa con possibili piogge e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 21-23°C nel corso della giornata, con un aumento dell’umidità che raggiungerà picchi fino al 95% durante la notte. Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 10 e 15 km/h. Si prevede un incremento della velocità del vento durante i temporali.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì, 23 Settembre 2024, a Cagliari si prevede una giornata con copertura nuvolosa persistente e possibili nebbie mattutine. Le temperature si manterranno intorno ai 24-26°C durante la giornata, mentre l’umidità sarà elevata, oscillando tra il 70% e il 90%. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con una velocità compresa tra 5 e 15 km/h. Si prevedono possibili piogge nel pomeriggio, con venti leggeri che potrebbero aumentare l’intensità durante le precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari indicano un weekend instabile, con la possibilità di forti temporali nella giornata di domenica. Si consiglia di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di prendere le dovute precauzioni in caso di forti precipitazioni.

Restate aggiornati sulle previsioni meteo e assicuratevi di essere preparati per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.