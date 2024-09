Meteo Catanzaro, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Il tempo a Catanzaro sabato sarà caratterizzato da un cielo sereno nelle prime ore del giorno con temperature che si aggireranno intorno ai 17-18°C e umidità intorno al 75-80%. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà poco nuvoloso con lieve aumento delle temperature fino a raggiungere i 25-26°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio il cielo si coprirà, con temperature che diminuiranno gradualmente fino a 22-23°C e umidità che aumenterà fino al 68-80%. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo coperto e temperature intorno ai 19-23°C con umidità elevata, intorno all’80%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-ovest con intensità compresa tra 0 e 12 km/h.

Domenica, 22 Settembre 2024

Domenica il cielo a Catanzaro sarà prevalentemente coperto, con temperature iniziali intorno ai 16-18°C e umidità che si attesterà intorno all’82%. Durante la mattinata il cielo rimarrà coperto, con un lieve aumento delle temperature fino a 24-25°C e umidità intorno al 53-69%. Nel corso del pomeriggio e della sera il cielo si manterrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 21-24°C e umidità in aumento, fino all’89%. Il vento sarà prevalentemente da nord-ovest al mattino, virando a sud-est nel corso della giornata, con intensità compresa tra 1 e 14 km/h.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì il cielo a Catanzaro sarà nuovamente coperto, con temperature iniziali intorno ai 19-20°C e umidità che si manterrà intorno al 72%. Durante la mattinata e il pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature in aumento fino a 25-26°C e umidità intorno al 63-68%. Nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con una diminuzione delle temperature a 24-25°C e umidità intorno al 62-76%. Il vento sarà prevalentemente da sud con intensità variabile tra 1 e 15 km/h.

Con queste previsioni, è consigliabile attrezzarsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche, in particolare prestare attenzione alle precipitazioni del lunedì e alla diminuzione delle temperature nel corso del fine settimana. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.