Meteo Messina, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Il tempo a Messina per Sabato sarà caratterizzato da una fase iniziale con cielo poco nuvoloso durante la notte, seguita da un aumento della copertura nuvolosa tra le prime ore del mattino e il tardo pomeriggio. La giornata si presenterà prevalentemente coperta con temperature che raggiungeranno un massimo di 25.6°C intorno alle ore 10:00, per poi mantenersi costanti fino al pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile tra nord e sud-est, e un’umidità che si manterrà costantemente intorno al 60-80% durante tutto il giorno.

Domenica, 22 Settembre 2024

Domenica, il cielo a Messina sarà nuovamente coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 24°C durante le ore diurne, con un lieve calo in serata. Il vento soffierà da sud con una velocità tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità sarà leggermente superiore rispetto al giorno precedente, oscillando tra l’80% e il 90%. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo sarà coperto da nubi sparse.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata, seguita da piogge nel pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 26°C, per poi scendere drasticamente con l’arrivo delle precipitazioni. Il vento soffierà da sud-est con una velocità variabile tra i 10 e i 15 km/h. L’umidità raggiungerà valori elevati, arrivando fino al 93% durante le precipitazioni. Nel corso della serata, il cielo si libererà dalle nubi e si presenterà poco nuvoloso.

Queste previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un fine settimana all’insegna di un aumento della copertura nuvolosa, con precipitazioni attese nella giornata di Lunedì. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del tempo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge e umidità elevate. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti e modifiche.