Meteo Milano, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Il tempo a Milano per Sabato sarà prevalentemente coperto, con nubi sparse durante la mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 15-16°C fino alle 8 del mattino, con un’umidità del 73-80%. Nel corso della giornata, le nubi sparse si trasformeranno in sereno verso il pomeriggio, con un aumento delle temperature fino a 23°C e un’umidità del 52-54%. Il vento soffierà leggero, con una velocità di 2-8 km/h proveniente principalmente da direzioni sud-orientali.

Domenica, 22 Settembre 2024

Domenica a Milano si prevede coperto per gran parte della giornata, con un aumento dell’umidità e temperature leggermente più alte rispetto a Sabato. Nubi sparse e coperto caratterizzeranno la giornata, con un picco di 23°C intorno alle 14:00 e un’umidità del 52-82%. Nel pomeriggio è prevista una leggera pioggia accompagnata da un aumento della velocità del vento fino a 7 km/h proveniente da sud-est. La situazione climatica rimarrà instabile anche durante la serata con pioggia e venti leggeri.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì a Milano il maltempo sarà protagonista con piogge persistenti e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 14-19°C, con un’umidità che oscillerà tra l’80-90%. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni sud-est e sud-ovest con velocità variabili tra 1-6 km/h. Le condizioni meteo rimarranno instabili per tutta la giornata, con un aumento delle precipitazioni durante il pomeriggio e la sera.

In conclusione, il fine settimana a Milano sarà caratterizzato da un mix di condizioni meteorologiche, con Sabato che si preannuncia come la giornata più mite e Domenica con un aumento delle precipitazioni. Lunedì, invece, sarà una giornata prevalentemente piovosa e temporalesca. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.