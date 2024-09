Meteo Reggio Calabria, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Il tempo a Reggio Calabria sabato sarà prevalentemente stabile con cieli poco nuvolosi o coperti. Le temperature oscilleranno tra i 18.7°C e i 26°C, con un’umidità che si manterrà tra il 49% e l’80%. Il vento soffierà con intensità variabile da est a ovest-nordovest, con velocità comprese tra 5 km/h e 12 km/h.

Domenica, 22 Settembre 2024

Anche domenica il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno tra i 20.3°C e i 25.4°C. L’umidità oscillerà tra il 65% e l’81%, mentre il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità compresa tra 3 km/h e 11 km/h.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì il tempo sarà nuovamente coperto con un aumento dell’instabilità atmosferica nel corso della giornata. Le temperature si manterranno tra i 20.8°C e i 27.3°C, con picchi di umidità che raggiungeranno l’87%. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità compresa tra 5 km/h e 15 km/h.

In particolare, nel pomeriggio di lunedì sono previste precipitazioni, con un temporale intorno alle 15:00 seguito da piogge nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di prendere le precauzioni necessarie. Si consiglia di rimanere al coperto e di evitare spostamenti non indispensabili.

Si prevede che le condizioni meteorologiche potrebbero impattare sulle attività all’aperto e sui viaggi, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo locali e nazionali per eventuali avvisi o avvertenze. Mantenere un’adeguata preparazione e prontezza alle situazioni di emergenza è fondamentale in queste circostanze.

Le previsioni meteorologiche possono subire variazioni, quindi è consigliabile rimanere informati sugli sviluppi del tempo meteorologico per adattare al meglio le proprie attività quotidiane.