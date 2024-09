Meteo Roma, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Il tempo a Roma Sabato sarà generalmente stabile con cielo poco nuvoloso e temperature piuttosto miti. La giornata inizierà con una leggera copertura nuvolosa che si diraderà nelle ore centrali, lasciando il posto a un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 16-18°C durante le prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 26-27°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento soffierà da nord-est con intensità compresa tra 3 e 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-60% per gran parte della giornata, salendo lievemente verso sera. Nel tardo pomeriggio è prevista un’incremento della copertura nuvolosa con possibilità di precipitazioni leggere, mentre la serata si presenterà nuovamente serena.

Domenica, 22 Settembre 2024

La giornata di Domenica a Roma sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con nubi sparse e piogge sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 16-19°C nelle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a toccare i 23-26°C nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da sud con intensità compresa tra 2 e 14 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 55-95% per gran parte della giornata. Nel tardo pomeriggio sono previste precipitazioni moderate che si protrarranno per tutta la serata e la notte, accompagnate da un aumento dell’umidità e una leggera diminuzione delle temperature.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì a Roma è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con un aumento delle precipitazioni e temporali. Le temperature si manterranno intorno ai 18-23°C per gran parte della giornata, con un calo repentino durante i temporali. Il vento soffierà principalmente da est con intensità compresa tra 2 e 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 70-93% per gran parte della giornata. Durante la notte sono previsti temporali intensi accompagnati da forti raffiche di vento e piogge abbondanti.