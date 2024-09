Meteo Taranto, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Il sabato sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 18.8°C e i 24.5°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà gradualmente, con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio e coperto verso sera. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità si manterrà intorno al 50-60%. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente proveniente da direzione nord-nord-ovest durante la notte e la mattina, mentre nel pomeriggio virerà a nord-nordest. Le temperature massime si attesteranno sui 25.6°C.

Domenica, 22 Settembre 2024

Domenica sarà caratterizzata da un cielo sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature che si manterranno intorno ai 17-18°C. Durante la giornata, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà intorno al 50-60%. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente proveniente da direzione nord-nordest durante la notte e la mattina, mentre nel pomeriggio virerà a sud-sud-ovest. Le temperature massime si manterranno intorno ai 25-26°C.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì sarà caratterizzato da un cielo coperto durante la notte con temperature intorno ai 18-19°C. Durante la giornata, il cielo si presenterà nuvoloso con la presenza di piogge e temporali. L’umidità sarà elevata, attorno all’85-95%. Il vento soffierà con intensità variabile, principalmente proveniente da direzione est-nordest durante la notte e la mattina, virando a sud-est nel corso della giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 23-24°C.

In conclusione, il fine settimana si prospetta con una variazione delle condizioni meteorologiche: da una fase iniziale di serenità e calma, si passerà gradualmente a un aumento delle nuvole e delle precipitazioni, specialmente nella giornata di lunedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le eventuali piogge e temporali in arrivo.