Meteo Trento, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato 21 Settembre 2024

Il tempo a Trento sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e copertura nuvolosa nelle prime ore del mattino con temperature intorno ai 12-13°C e umidità elevata. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà, e avremo un cielo poco nuvoloso con temperature in aumento fino a superare i 20°C. Nel pomeriggio, tuttavia, è prevista la comparsa di piogge con una velocità del vento intorno ai 10 km/h proveniente da sud-sud-est. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C. Durante la serata, le condizioni meteorologiche miglioreranno, con una diminuzione delle nuvole e l’arrivo di sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14-15°C e un vento leggero proveniente da nord-ovest.

Domenica 22 Settembre 2024

Domenica il tempo a Trento sarà prevalentemente coperto, con temperature che inizieranno intorno ai 13-14°C e un’umidità elevata. Durante la mattinata, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo poco nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 22°C. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà molto, ma è previsto un aumento della copertura nuvolosa e una leggera diminuzione delle temperature. Durante la serata, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con un cielo coperto e temperature intorno ai 13-14°C e un vento leggero proveniente da sud-sud-ovest.

Lunedì 23 Settembre 2024

Lunedì a Trento è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con copertura nuvolosa e la comparsa di piogge già dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C con un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, le piogge continueranno, accompagnate da una leggera diminuzione delle temperature. Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con cielo coperto e piogge persistenti, e temperature che si manterranno intorno ai 18-19°C. Durante la serata, le piogge continueranno, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C e un vento leggero proveniente da nord-nord-ovest.

Queste previsioni meteo per Trento indicano un fine settimana con un mix di condizioni meteorologiche, dalle nubi sparse al sereno, con temperature che varieranno dai 12 ai 22 gradi. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione del meteo nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto e per essere preparati a eventuali piogge. Restate aggiornati sulle previsioni e godetevi il fine settimana a Trento!