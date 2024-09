Meteo Trieste, previsioni da Sabato 21 a Lunedì 23 Settembre

Sabato, 21 Settembre 2024

Le previsioni meteo per Trieste per il prossimo sabato indicano condizioni generalmente stabili. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. Tuttavia, a partire dalle 6:00 del mattino, è previsto un aumento della copertura nuvolosa che porterà ad un cielo coperto. Durante la mattinata, le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24.5°C verso le 10:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nuvole saranno sparse e le temperature si manterranno intorno ai 26.4°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso, con una leggera diminuzione delle temperature. Durante la sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature comprese tra i 18.7°C e i 19.6°C. Il vento soffierà con intensità tra i 7 e i 24 km/h provenendo da est-nordest. L’umidità si manterrà intorno al 50% per gran parte della giornata.

Domenica, 22 Settembre 2024

La giornata di domenica a Trieste sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Durante le prime ore del mattino, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 18.6°C. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature fino a toccare i 23.2°C verso le 09:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature che oscilleranno intorno ai 22.5°C. Nel tardo pomeriggio e durante la sera, è prevista un aumento della copertura nuvolosa con un leggero calo delle temperature. Il vento soffierà prevalentemente da ovest e nord-ovest con intensità compresa tra 1 e 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% per gran parte della giornata.

Lunedì, 23 Settembre 2024

Lunedì le condizioni meteo a Trieste subiranno un cambiamento significativo. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 16.9°C. A partire dalle prime ore del mattino, è prevista una copertura nuvolosa costante con un lieve aumento delle temperature. Verso le 09:00, è prevista la comparsa di precipitazioni sotto forma di pioggia, accompagnate da un calo delle temperature. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, le precipitazioni continueranno con intensità variabile, e le temperature oscilleranno intorno ai 20.5°C. Nel tardo pomeriggio e durante la sera, sono attese precipitazioni persistenti, con temperature che si manterranno intorno ai 18.4-19.1°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità tra i 2 e gli 8 km/h. L’umidità relativa dell’aria aumenterà fino a toccare l’80% durante le precipitazioni.