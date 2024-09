Nevicate eccezionale in Sud Africa: traffico paralizzato sulla autostrada che porta a Johannesburg

Il Sudafrica sta vivendo un’insolita coda invernale, caratterizzata da un’ondata di freddo straordinaria che ha colpito il Paese a sole 24 ore dall’inizio ufficiale della primavera astronomica, che coincide con l’equinozio d’autunno dell’emisfero nord, il 22 settembre. Nonostante il passaggio stagionale imminente, il Paese è ancora tecnicamente in inverno, quindi la neve non è del tutto inusuale. Ciò che rende straordinaria questa situazione è la portata degli accumuli nevosi, accompagnati da temperature fino a 12°C sotto la media stagionale.

Le nevicate, pur essendo attese in alcune aree montuose durante il tardo inverno, sono state particolarmente intense, con accumuli eccezionali, tali da paralizzare la circolazione. Le abbondanti nevicate hanno infatti bloccato l’autostrada N3, una delle principali arterie di trasporto del Paese, che collega la città portuale di Durban alla metropoli di Johannesburg. La circolazione è stata completamente interrotta per ore, costringendo decine di automobilisti a trascorrere la notte nelle loro auto, impossibilitati a continuare il viaggio.

I social media hanno subito riflettuto l’eccezionalità della situazione, con video e immagini che mostrano paesaggi innevati, insoliti per il periodo e per alcune delle aree colpite. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web.

Sebbene la neve non sia rara in inverno in alcune parti del Sudafrica, soprattutto nelle zone più elevate, l’insistenza e l’intensità delle precipitazioni, unite alle temperature particolarmente basse, hanno prodotto accumuli record, rendendo questo episodio uno dei più singolari degli ultimi anni.